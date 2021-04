A Milano ora temono il Napoli: "Champions in bilico! Rossoneri non più tranquilli"

La Champions torna in bilico: Serve un finale di stagione senza più svarioni. Il portale Milannews.it lancia l'allarme in casa rossonera, dove si teme adesso anche per la qualificazioni Champions con la risalita del Napoli; "L’Atalanta a meno due punti, Napoli e Juve a meno quattro ma con una gara da disputare in settimana. Il Milan non può dormire più tranquillo, e il pareggio con la Samp a San Siro ha rovinato i piani dei rossoneri che da oggi in poi non possono più permettersi altri passi falsi.

Mancano 9 partite per concludere la stagione, e ci sono ancora 27 punti in palio, e secondo i calcoli di mister Stefano Pioli per entrare in Champions League ne basteranno 75, dunque i rossoneri in queste nove partite dovranno concretizzare almeno 15 punti, e non sembra essere una missione impossibile. Ma è altrettanto vero che nel 2021 il Milan ha avuto parecchi svarioni, tante gare in cui ha sbagliato l’approccio e ha giocato sotto ritmo.