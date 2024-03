A Napoli senza Ilic: ecco come cambia il centrocampo del Torino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza Ivan Ilic, il Torino dovrà fare delle scelte obbligate in mezzo al campo. Il ko del centrocampista patito in occasione dell'ultima sfida di campionato pareggiata contro la Fiorentina porterà Ivan Juric a dare di fatto le chiavi della mediana a Samuele Ricci. Non nella prossima, chiaro, visto il doppio giallo che lo terrà fuori per squalifica (arrivata tra le polemiche), ma poi il Toro e le sue prossime gare dipenderanno molto dall'ex giocatore dell'Empoli e dalle sue grandi qualità.

Provaci ancora Gvidas

A diciannove anni, il nazionale lituano si sta guadagnando sempre più spazio con Ivan Juric. Titolare nella mediana contro la Roma a fine febbraio, ha giocato la ripresa nell'ultimo turno coi viola di Vincenzo Italiano. Un giovane molto interessante, scovato dalla SPAL nell'Atmosfera, un club lituano che lo aveva preso dalla B, NFA Kaunas, dove aveva debuttato a poco più di quattordici (!) anni. Talento precoce, Primavera del Torino da protagonista, è entrato poi a far parte della prima squadra e da subito è stato elogiato da Juric.

Linetty sempre più centrale

Poi, chiaramente, Karol Linetty. Contando che c'è pure Adrian Tameze ai box, nato mediano e trasformatosi difensore nella stagione granata, il tandem per la sfida di venerdì sera a Torino sarà sicuramente quello lituano-polacco. Linetty, a ventinove anni, dovrà fare senza dubbio lo step decisivo anche di carriera per diventare quel leader di mediana che in questa stagione è stato solo a fasi alterne, alla stregua di Ilic. Passerà tanto dalla sua maturazione, definitiva, la sorte delle prossime gare granata. In attesa che, tra due mesi, torni l'ex Verona.