A reti bianche allo Stadium dopo 45', Juve in dieci con l'Empoli: espulso Milik

Si va al riposo all'Allianz Stadium con Juventus ed Empoli che chiudono la prima frazione sullo 0-0, ma i bianconeri sono in dieci uomini per l'espulsione a Milik.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si va al riposo all'Allianz Stadium con Juventus ed Empoli che chiudono la prima frazione sullo 0-0, ma i bianconeri sono in dieci uomini per l'espulsione a Milik. Al quarto d’ora l'ex Napoli non controlla un pallone e, per recuperarlo, entra col piede a martello su Cerri. Marinelli inizialmente lo ammonisce e, dopo l’on-field review, estrae il rosso lasciando in dieci la Juve. La squadra di Nicola prende coraggio ma la conclusione dalla distanza di Cambiaghi trova la risposta in tuffo di Szczesny.

Ancora Cambiaghi si libera al tiro-cross dalla destra ma ancora una volta il portiere bianconero si distende de devia in corner. La frazione si conclude con un passaggio orizzontale di Gyasi che innesca l'inserimento in area di Miretti ma la conclusione del centrocampista termina alta sopra la traversa.