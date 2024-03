A Roma aggressione verbale a Immobile: un uomo lo ha insultato con moglie e figlio

Brutto episodio a Roma dove, sponda Lazio, il clima è teso per le dimissioni di Sarri. Come riporta Repubblica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto episodio a Roma dove, sponda Lazio, il clima è teso per le dimissioni di Sarri. Come riporta Repubblica, l'attaccante Ciro Immobile ha subito pesanti aggressioni verbali in questi giorni: è successo ( anche) mercoledì mentre era in auto con il figlio Mattia, 4 anni e mezzo, nel quartiere Fleming. Un uomo è sceso dalla macchina e lo ha insultato, nonostante la presenza del piccolo. Stessa cosa è accaduta ieri alla moglie Jessica.