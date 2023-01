A Roma ci credono: "A Napoli senza timori, Mou sogna il colpaccio"

Il big match di domenica rappresenta una grande opportunità per Mourinho di dare continuità a quanto fatto nelle ultime settimane

Da sfida impossibile a gara da giocare senza timori. Così scrive in vista del match del Maradona il portale giallorosso 'LaRoma24": "Il match di domenica sera in casa del Napoli ha assunto significati completamente diversi, quasi opposti, rispetto a quelli ipotizzati soltanto un mese fa. La corazzata di Spalletti, nonostante i 50 punti in un girone, ora spaventa meno. Questo grazie ad una classifica che fa tornare il sorriso, e a un 2023 cominciato in maniera pressoché perfetta con le quattro vittorie (tutte senza subire gol) e il pari in rimonta di San Siro, che hanno restituito certezze e fiducia al gruppo.