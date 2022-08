A Salerno si inizia a protestare: squadra incompleta e eliminata ieri in Coppa Italia dal Parma

Una Salernitana rimaneggiata a causa degli infortuni e del mancato arrivo dei rinforzi esce dalla Coppa Italia perdendo all’Arechi la prima gara ufficiale

Una Salernitana rimaneggiata a causa degli infortuni e del mancato arrivo dei rinforzi esce dalla Coppa Italia perdendo all’Arechi la prima gara ufficiale della stagione per 2-0 con il Parma. Dopo un primo tempo discreto – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” consultabile online – i granata vengono travolti dai ducali nella ripresa, complice soprattutto l’uscita di scena di Bohinen per l’ennesimo infortunio muscolare. Un campanello d’allarme per la prima di campionato in programma la prossima settimana con la Roma, sempre all’Arechi. E la tifoseria – che con oltre 10mila paganti ha assistito ieri alla disfatta sugli spalti dell’Arechi – incomincia a mugugnare per l’organico ampiamente incompleto a pochi giorni dal debutto in campionato, riferisce Tuttosalernitana.com