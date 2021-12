A Salerno tutti contro la società: "Vendete, chiedete scusa e si riparta da zero!"

Durissimo editoriale quest'oggi sulle colonne di 'TuttoSalernitana', all'indomani dell'umiliante sconfitta incassata contro l'Inter e, soprattutto, nel bel mezzo di una tragica situazione societaria. Ecco un estratto.

"Dai presidenti più vincenti a quelli più contestati della storia, il passo è stato breve. Non c'è promozione che tenga rispetto a questa vergognosa serie A che hanno propinato alla città di Salerno. Del tutto legittimo tutelare i propri interessi dopo anni di investimenti (con l'aiuto sempre prezioso di mamma Lazio), ma Lotito e Mezzaroma erano a conoscenza delle regole e hanno esposto una tifoseria straordinaria ad un calvario senza precedenti. Non è l'ultimo posto a far storcere il naso, nemmeno lo 0-5 contro la squadra campione d'Italia che, a differenza delle altre big, non ha premuto sul freno e ha infierito fino alla fine: la Salernitana è una neopromossa, non ha una proprietà, è stata iscritta in ritardo, è stata scippata di dieci calciatori in un colpo solo per una regola assurda (non fenomeni, ci mancherebbe), si riaffacciava in A dopo 22 anni e una retrocessione poteva anche essere messa in preventivo. Non così, non con questa totale passività ed un clima di indifferenza e rassegnazione che fa rumore più di qualunque furiosa contestazione. Tutta l'Italia calcistica non parla d'altro che di "caso Salerno", con giornalisti che si divertono a sparare sulla croce rossa e altri che fanno a gara per chi tira fuori l'epiteto più cattivo, cinico e originale. Nel mentre le solite contraddizioni e strategie atte a prendere tempo per non risolvere la questione. I trustee, che dovrebbero indire una conferenza stampa aperta a tutti per spiegare come stiano le cose, dovranno ora rispondere del comunicato stampa di un gruppo apparentemente serio e spiegare come mai club meno appetibili siano acquistati in meno di due mesi mentre a Salerno, da maggio in poi, non sia cambiato assolutamente nulla. Lo diciamo subito: domani mattina il Sindaco contatti costoro, si rechi a Roma con una rappresentanza della tifoseria, pretenda un incontro con Gravina e cerchi di capire chi stia mentendo in questa vicenda che si presta a mille interpretazioni".