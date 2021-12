A San Siro c'è troppa differenza in campo: poker dell'Inter e Cagliari ko

A San Siro l'Inter batte 4-0 il Cagliari nel posticipo della 17ª giornata di Serie A. I nerazzurri passano in vantaggio al 29' grazie ad un colpo di testa di Lautaro Martinez. Lo stesso attaccante argentino ha la possibilità di raddoppiare dal dischetto al 40', ma trova la risposta di Cragno, sulla ribattuta ci prova Calhanoglu spedendo però alto. Raddoppio che l'Inter trova poi al 50': traversone dalla destra di Barella per Sanchez che anticipa Deiola e col destro scarica in rete. Nel giro di due minuti, al 66' e 68', l'Inter chiude i conti calando un poker con un missile da fuori area di Calhanoglu e la seconda rete di Lautaro su lancio di Barella.