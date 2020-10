A San Siro Giacomelli protagonista e tanti gol, Milan-Roma finisce 3-3

Un 3-3 pirotecnico quello andato in scena a San Siro tra Milan e Roma. Nel primo tempo Zlatan Ibrahimovic ha sbloccato la sfida dopo due minuti, ma Edin Dzeko ha pareggiato i conti al 14' grazie a un errore di Tatarusanu. Nella ripresa Giacomelli protagonista e tanti gol: Saelemaekers ed ancora Ibra per i rossoneri, in Veretout e Kumbulla per gli ospiti.