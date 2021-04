A San Siro poche emozioni, è 0-0 tra Inter e Verona al 45'

A San Siro non si sblocca Inter-Hellas Verona, è 0-0 all'intervallo nella gara valida per la trentatreesima giornata di campionato. Primo squilli nerazzurro dopo neanche tre minuti, con Lautaro Martinez lanciato da Lukaku davanti a Silvestri, ma il pallonetto dell'argentino è finito alto. Tre minuti più tardi azione personale di Hakimi ma il suo sinistro a rientrare non ha impensierito Silvestri. Sl 24' Hellas vicinissimo al giol con Dimarco: batti e ribatti in area dell'Inter, con una bella parata di Handanovic su Bessa e palla arrivata all'ex di turno che non ha però centrato la porta con un diagonale di sinistro.