A Torino bacchettano Allegri: "Il bilancino può andar bene in campionato, l'Europa è altra roba"

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa ha analizzato le sfide tra Chelsea e Juventus e tra Young Boys e Atalanta, impegnate nel martedì di Champions. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Giusto il tempo di farci un pensierino ed eccola lì la sentenza: l'Europa è ancora un'altra roba. Roba da Chelsea.

Non è una sconfitta quella di Londra, è qualcosa di più: è la prova provata che il bilancino può forse andar bene in campionato, entro certi limiti. Oltre frontiera no. Oltre Chiasso paga semmai il coraggio dell'Atalanta, che pur penalizzata dall'arbitro si è conquistata il diritto a giocarsela all'ultima giornata con il Villarreal. Allegri aveva scelto la prudenza, e non si può dire fosse stata una sorpresa. La squadra però l'ha presa un po' troppo alla lettera. Si è pensato, e sperato, allora in un cambio di copione nella ripresa. Ma invece che di copione è arrivato il cambio di marcia: da parte però del Chelsea".