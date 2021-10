A Torino Juve sotto 1-0 col Sassuolo, vincono Atalanta e Udinese: i parziali al 45'

Sono terminati i primi tempi dei match delle 18 validi per la decima giornata di Serie A.

JUVENTUS-SASSUOLO - Emiliani avanti 0-1 al 45'. Decisiva la rete di Frattesi, arrivata su assist di Defrel ad un passo dall'intervallo. In precedenza, i bianconeri avevano colpito un palo con Dybala.

SAMPDORIA-ATALANTA - Bergamaschi in vantaggio 2-1 all'intervallo. L'Atalanta fa la partita ma, su una delle tante verticalizzazioni della Samp, Caputo colpisce. La Dea ribalta il risultato in pochi minuti sfruttando l'asse Zappacosta-Zapata: due assist dell'ex Chelsea per due colpi di testa vincenti del colombinao, che colpisce la sua ex squadra. Risultato giusto per quanto visto in un primo tempo intenso, che nel finale ha fatto registrare due problemi fisici per Colley e Palomino; entrambi i difensori saranno da valutare nell'intervallo.

UDINESE-HELLAS VERONA - Alla fine del primo tempo alla Dacia Arena l'Udinese conduce 1-0 sul Verona grazie alla rete di Success.