Abbonamenti Atalanta, incredibile a Bergamo: tifosi accampati per essere in fila

I tifosi dell’Atalanta hanno dormito all’esterno del Gewiss Stadium per essere in fila per la sottoscrizione dell’abbonamento.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it E’ partita oggi alle ore 10 la fase 2 della campagna abbonamenti dell’Atalanta, quella riservata a coloro i quali non hanno esercitato la prelazione riservata agli abbonati dello scorso anno. I tifosi nerazzurri hanno dormito all’esterno del Gewiss Stadium per essere in fila per la sottoscrizione dell’abbonamento. A riferirlo è Bergamo news, che scrive: “Termos, frigoriferi portatili e persino un’amaca. Questi sono alcuni degli oggetti che hanno accompagnato e accompagneranno la notte di alcuni tifosi dell’Atalanta che hanno deciso di dormire sotto la Curva Nord per farsi trovare pronti all’appuntamento di sabato 24 giugno. Per essere i primi. Cosa succede? Succede che inizia la seconda fase della campagna abbonamenti. E la paura è non riuscire a farlo. Dalle 10 fino alle ore 20 del 29 giugno sarà attiva la prelazione con scelta libera del posto riservato agli abbonati 2022-2023 dei settori Distinti Sud e Curva Sud”.