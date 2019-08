Abbonamenti, il Lecce al momento doppia i dati del Napoli: nuovo record di 18mila tessere

(ANSA) - LECCE, 16 AGO - Numeri da record per la campagna abbonamenti del Lecce in vista della serie A. E' stata raggiunta quota 17.521 e si procede speditamente verso il prossimo obiettivo, quello di staccare i 18mila abbonamenti. Prosegue a gonfie vele, a poche ore dall'apertura dei botteghini, anche la prevendita per il debutto casalingo di Coppa Italia domenica 18 allo stadio di Via del Mare contro la Salernitana: sono oltre 8mila i biglietti già venduti, con la curva Nord superiore già esaurita.