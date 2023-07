Abbonamenti Inter, sold-out la quota dei 40mila: tifosi già in lista per l’anno prossimo!

È durata poche ore la vendita libera dei posti non rinnovati per quel che riguarda gli abbonamenti dell'Inter della prossima stagione

È durata poche ore la vendita libera dei posti non rinnovati per quel che riguarda gli abbonamenti dell'Inter della prossima stagione e da venerdì 14 saranno in vendita i biglietti per Inter-Monza. Questo il comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite le disponibilità di abbonamenti consumer per la stagione 2023/24, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società a quota 40.000 circa. Il sold-out si è raggiunto in una manciata di ore, nel quale sono andati esauriti tutti i posti in vendita libera.

La campagna rinnovo era stata avviata lo scorso 20 giugno: dalle fasi di conferma posto alla vendita libera, in soli 20 giorni si è chiuso l’intero ciclo di vendita. Un altro record assoluto per il Club".