Abraham come Osimhen? L'attaccante della Roma può indossare la stessa maschera di Victor

In casa Roma Mourinho si trova ad affrontare una emergenza senza precedenti nel reparto d'attacco: tutto il tridente titolare è a forte rischio per la sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Salisburgo. Per Paulo Dybala oggi seduta individuale, Lorenzo Pellegrini parte in gruppo e parte individuale, mentre Tammy Abraham è rimasto a riposo dopo la botta di ieri che gli è costato ben sei punti di sutura alla palpebra inferiore. C'è l'ipotesi di mandarlo in campo con una maschera di carbonio, ma al momento la sua presenza resta in forte dubbio.