Abraham spaventa la Roma: "Qui sono felice, ma non si può mai sapere per il futuro"

GIOVANALI PRIMAVERA, FRUSTALUPI: "AJAX DI UN'ALTRA CATEGORIA, HANNO ATTACCANTI FENOMENALI" L'allenatore della Primavera del Napoli Nicolò Frustalupi ha parlato ai media al termine del ko per 5-1 in Youth League contro l'Ajax

LE ALTRE DI A ATALANTA, PALOMINO ANDRÀ PROCESSO: LA PROCURA NON ACCETTA LA CONTROFFERTA A dirlo è La Gazzetta dello Sport che sottolinea come l'accusa abbia chiesto due anni di squalifica per il calciatore.