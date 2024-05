Accostato al Napoli, Colpani può sostituire un big alla Lazio

Fra i profili attenzionati per la sua sostituzione, scrive oggi Il Messaggero, sta scalando preferenze Andrea Colpani

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Luis Alberto, notizia oramai nota, sarà lontano dalla Lazio. Lo spagnolo ha annunciato la propria intenzione di porre fine all'avventura capitolina e a fine stagione cercherà una soluzione col club di Lotito, con siviglia, Olympique Marsiglia e Al Duhail che ad oggi sembrano essere le squadre in corsa per lui.

Fra i profili attenzionati per la sua sostituzione, scrive oggi Il Messaggero, sta scalando preferenze Andrea Colpani: trequartista messosi in grande luce col Monza in questa stagione di Serie A con cui ha collezionato 8 gol e 4 assist, nelle idee dei dirigenti laziali sarebbe qualitativamente il sostituto perfetto del Mago. Il giocatore costa 25 milioni ed era stato accostato anche al Napoli.