Accostato al Napoli, Ibanez va all'Al Ahli (che vuole Zielinski): Mourinho ufficializza l'addio

Ibanez è sempre più vicino a lasciare la Roma. L'indizio sulla partenza del brasiliano è arrivato dal saluto di Mourinho

© foto di www.imagephotoagency.it

Roger Ibanez è sempre più vicino a lasciare la Roma. L'indizio sulla partenza del brasiliano - in direzione Arabia, all'Al Ahli - è arrivato dal saluto di José Mourinho sul suo profilo Instagram. Ecco il messaggio dello Special One, con anche una frecciata al mercato giallorosso: "Sii felice “garoto”. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora puoi pagare una cena degna a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita. Scommetto che quando hai visto la foto hai pensato che fosse un nuovo giocatore".