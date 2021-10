Accostato al Napoli, il bomber della B Lucca si avvicina al Milan: c'è l'ok dell'osservatore

Due settimane fa, l'osservatore del Milan Moncada ha fatto pochi chilometri per seguire dal vivo la partita tra Monza e Pisa con occhi puntati su Lorenzo Lucca, l'attaccante rivelazione della Serie B che piace molto ai vertici di Via Aldo Rossi. Ormai è un obiettivo acclarato dei rossoneri, anche grazie al via libera arrivato proprio dal giudizio di Moncada. Un modus operandi che prevede l'indicazione dell'area scouting e poi la finalizzazione da parte di Maldini e Massara, già pronti in vista di gennaio a muoversi per la giovane punta che tanto piace anche al ct Mancini. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.