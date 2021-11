Accostato al Napoli, il Genoa punta Mykolenko: il terzino piace a Shevchenko

Il nuovo Genoa di Andriy Shevchenko è pronto a investire sul mercato a gennaio. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX, il nuovo allenatore del Grifone, per rafforzare la difesa, guarda in casa della Dinamo Kiev, club che ha lanciato Sheva sia come giocatore sia come collaboratore tecnico: nel mirino Vitaliy Mykolenko, difensore mancino classe '99.