Accostato al Napoli, Maran minimizza su Nandez: "Tutto quello che esce non mi preoccupa"

Rolando Maran nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Sassuolo non s'è detto preoccupato dal caso Nahitan Nandez, con l'uruguaiano accostato anche al Napoli nella giornata di ieri. "Non abbiamo mai parlato della possibilità che lui vada via quello che esce non mi preoccupa: a me basta che si alleni bene in campo, soprattutto per come stiamo lavorando. Io giocherei contro il Sassuolo: su Nandez non ho tanto altro da dire, non ho altro da aggiungere. Faccio l'allenatore e alleno questi ragazzi, devo fare il massimo su questo. Se ci sono altre risposte da dare, non sarò certo io a darle".