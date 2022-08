Accostato al Napoli, Maximiano espulso dopo 6': clamorosa ingenuità del portiere

Lazio subito in 10 all'esordio in campionato contro il Bologna.

Lazio subito in 10 all'esordio in campionato contro il Bologna. Al 6' clamorosa ingenuità del nuovo portiere biancoceleste Maximiano, accostato anche al Napoli in questa sessione di mercato. Il portoghese blocca il pallone oltre della linea che delimita l'area di rigore, l'arbitro Massimi viene richiamato dal Var e dopo aver rivisto l'azione al monitor espelle il portiere e fischia una punizione dal limite in favore del Bologna. Sarri è costretto al primo cambio: fuori Basic e dentro Provedel.