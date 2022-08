Accostato al Napoli, Parisi è incedibile per l'Empoli: l'annuncio di Corsi

A darne notizia, in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com, è nientemeno che il presidente del club azzurro, Fabrizio Corsi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante le attenzioni sul mercato che si vanno sommando (l'ultimo interessamento, dopo quelli di Fiorentina e Lazio e le storiche sirene del Napoli, era del Nizza che intanto ha preso Viti), l'Empoli non ha intenzione di cedere Fabiano Parisi, almeno per il momento. E anzi rilancia, con l'intenzione di rinnovare il contratto. A darne notizia, in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com, è nientemeno che il presidente del club azzurro, Fabrizio Corsi: "Non lo vogliamo cedere e stiamo lavorando per trovare una soluzione tutti assieme. Ha ancora tre anni di contratto, con serenità discutiamo di un rinnovo giusto e meritato".