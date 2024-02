Accostato al Napoli, Pioli resta al Milan anche l'anno prossimo? Scaroni: "Ora c'è fiducia"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Mutuo le parole sia del nostro ad Furlani sia di Ibra: noi abbiamo fiducia totale su Pioli e i risultati ce la stanno rafforzando questa fiducia. Quindi per il momento calma piatta su questo fronte". Così il presidente del Milan Paolo Scaroni, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 parla del futuro del tecnico rossonero Pioli. E Leao?: "I gol di Leao mi piacciono da matti, ma se continua a fare degli assist come quello di ieri mi va anche molto bene così".

Scaroni infine parla del nuovo stadio del Milan: "Abbiamo comprato i terreni, abbiamo avuto una decisione favorevole preliminare da parte del comune di San Donato, abbiamo tutta una serie di passaggi che riguardano la regione e altri enti locali. Siamo relativamente ottimisti, anche se in Italia essere ottimisti sulla costruzione degli stadi è un compito piuttosto arduo. Andiamo avanti, abbiamo bisogno di un nuovo stadio. Il sindaco di Milano ci ha chiesto di fare un ultimo tentativo per vedere se è possibile una ristrutturazione, magari leggera, dello stadio di San Siro. Da questo punto di vista sono piuttosto negativo, non riesco a capire come si faccia a fare dei lavori importanti in uno stadio nel quale ogni settimana entrano 70mila persone. Tecnicamente è un tema difficile da affrontare. Ma ce lo chiede il sindaco e noi siamo rispettosi delle sue volontà". (ANSA).