Accostato al Napoli, Pulisic ad un passo dal Milan: si chiude in pochi giorni

Cresce la fiducia in casa Milan per Christian Pulisic. Si respira un ottimismo crescente tra i rossoneri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce la fiducia in casa Milan per Christian Pulisic. Si respira un ottimismo crescente tra i rossoneri, che aspettano solo che il Chelsea si decida a lasciarlo partire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le parti sono comunque più vicine e gli ottimi rapporti tra le società potrebbero fare il resto. Il tasto su cui spinge il Milan è anche quello della durata del contratto dello statunitense, il cui accordo con il Chelsea scadrà nel 2024 e che quindi tra una sola stagione sarà libero di andar via a zero. È possibile, in sintesi, che l'inseguimento al classe '98 si concluda entro lunedì, in tempo per il ritiro