Accostato al Napoli, Pulisic sempre nel mirino del Milan: nuova offerta al Chelsea

Novità nella corsa a Christian Pulisic del Chelsea per quanto riguarda il Milan. Il suo addio peraltro garantirebbe ai Blues un risparmio tra di ingaggio lordo di ben 15 milioni e un'entrata altrettanto importante. La richiesta non è mai scesa dai 25 milioni di euro (cifra che il Lione era disposto a spendere ma Pulisic ha detto no all'OL). Il Milan proponeva 15 ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, i rossoneri hanno alzato questa mattina la proposta a 20. C'è fiducia negli uffici rossoneri per la buona riuscita della trattativa in tempi brevi.