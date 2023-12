Accostato al Napoli, Thiago Motta sul futuro: "Appena ci saranno novità..."

Nella sua conferenza stampa di antivigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato anche del suo futuro

Nella sua conferenza stampa di antivigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato anche del suo futuro: "Se ci saranno novità le saprete. Del presente non abbiamo parlato. Il presidente è il presidente, noi facciamo il nostro lavoro".

I tifosi vorrebbero che lei restasse qui a lungo.

"I tifosi quando mi fermano mi parlano della prossima partita. Vogliono continuare con questo entusiasmo, sanno che la prossima è importante, è lì che possiamo mettere in pratica il nostro lavoro. I tifosi vogliono vivere questo momento, la prossima partita è la più importante. Questo quello che sento io quando vado fuori, quando incontro la gente".

La capacità di concentrarvi sulla partita dopo è forse anche una conquista di questo gruppo, cos'è migliorato di più?

"Non è un miglioramento, è un modo di affrontare la situazione. So vivere il presente, programmare si, quale può essere il futuro, ma senza fare bene oggi il resto diventa molto opinabile. Ci sono altri modi di fare e di fare bene. Noi giochiamo per il risultato e ci sono tanti modi, non esiste uno giusto e uno sbagliato. Tutto se si sta nelle regole è giusto. Si lavora e i ragazzi hanno dato una grande predisposizione a questo metodo, abbiamo dei giocatori che aderiscono perfettamente a questo modo di interpretare il gioco, ma è lavoro, arrivano qua al mattino, recuperano bene e poi ricominciano".