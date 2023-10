Accostato al Napoli, Tudor proposto alla Lazio: la risposta di Lotito e la decisione su Sarri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei giorni scorsi Igor Tudor è stato proposto alla Lazio. La classifica certamente non sorride al club biancoceleste, con sette punti in sette partite, con ben quattro sconfitte. L'ultima, contro il Milan, non preoccupa più di tanto perché almeno nel primo tempo la gara è stata equilibrata. La vittoria contro il Torino è stato un balsamo per evitare ulteriori turbolenze, ma la gara di dopodomani contro il Celtic può rivestire importanza chiave. Il girone non è impossibile e passare il turno, pur non semplicissimo, deve essere l'obiettivo dei biancocelesti. In Scozia, contro la supposta Cenerentola del gruppo, serve una prestazione di livello e soprattutto (almeno) non perdere.

Così Claudio Lotito, almeno per il momento, ha detto di no a chi gli ha proposto il tecnico croato, bravissimo nella scorsa stagione all'Olympique Marsiglia. L'idea è quella di continuare il matrimonio con Maurizio Sarri, anche perché lo stesso presidente non è persona che cambia gli allenatori tanto facilmente. È chiaro che le turbolenze ci siano state e non è dato sapere se non ci saranno anche prossimamente, ma non è stata la partita con il Milan la goccia a far traboccare il vaso.

Tudor nelle scorse settimane ha avuto diversi approcci, ma non ha ancora trovato un progetto che lo possa stuzzicare. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.