Accuse dalla Francia: "E' stata la Juve a portare il Coronavirus nel nostro paese!", ma arriva la smentita

Il coronavirus in Francia, o almeno nei dintorni di Lione, per colpa della Juventus. La gara di Champions League dei bianconeri sarebbe stato il "match-zero", così come Atalanta-Valencia di una settimana prima. Questo è almeno quello che sostiene uno responsabili dei medici della regione, come riportato dall'Equipe. "Quella partita non andava giocata, ha portato a Lione tifosi da tutta Italia, non solo dal Piemonte che per le autorità non rappresentava un territorio a rischio". Le dichiarazioni sono state rilasciate da Marcel Garrigou-Grandchamp, medico in pensione di Lione, e riportate dal Corriere dello Sport.

Una teoria che però viene contraddetta in parte dalla stessa Equipe, che cita lo studio dell’Agenzia Regionale della Sanità di Lione: lì si precisa come le contaminazioni nei 14 giorni successivi al 26 febbraio non abbiano evidenziato legami diretti con la partita di Champions. Al contrario, Le Parisien, si sta interrogando sugli ultras che si ammassarono fuori allo stadio dopo la partita tra Psg e Borussia Dortmund. Parigi attualmente è l'epicentro dell'epidemia francese di Covid-19.