Acerbi a sorpresa: “Il momento più bello con l'Inter? Lo sgambetto al Napoli”

Nella lunga intervista rilasciata sul canale YouTube della Lega Serie A, Francesco Acerbi si sofferma sul suo rapporto con Inzaghi e sulla sua esperienza nerazzurra

Il momento più bello con l'Inter? Lo sgambetto al Napoli. Sapevamo che c’erano già tanti punti di distanza, però non era insormontabile. Poi da lì abbiamo perso punti e adesso siamo lì a rincorrere il secondo posto e cercare di entrare in Champions perché per colpa nostra in campionato si sta facendo di meno.

La Supercoppa? È sempre bello vincere il derby o vincere un trofeo con un derby. Sono belle sensazioni quando vinci, è quando perdi che è un disastro".