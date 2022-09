Acerbi all’Inter, ci siamo: affare sbloccato, fumata bianca in arrivo

Il pressing di Simone Inzaghi e della dirigenza dell’Inter su Steven Zhang ha dato i suoi frutti

Il pressing di Simone Inzaghi e della dirigenza dell’Inter su Steven Zhang ha dato i suoi frutti. Secondo quanto raccolto da TMW, il presidente nerazzurro in queste ore ha cambiato posizione sul futuro di Francesco Acerbi. Complice anche la cessione in prestito oneroso di Agoume al Troyes, mentre resta da capire il futuro di Salcedo ma è slegato da questa situazione, Zhang ha aperto all’arrivo del difensore della Lazio. Sì dal vertice arrivato pochi minuti fa, per un affare che la dirigenza dell’Inter ha già ampiamente impostato nei giorni scorsi.