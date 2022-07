Acque agitate in casa Lazio: anche Mertens è quasi impossibile

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle acque più che agitate in casa Lazio, visto che l'altra sponda di Roma

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulle acque più che agitate in casa Lazio, visto che l'altra sponda di Roma sorride con l'arrivo di Paulo Dybala e non solo. I tifosi chiedono Dries Mertens ma per il giornale è quasi impossibile perché il club al momento considera Matteo Cancellieri il vice di Ciro Immobile. Il club prenderà un portiere (Ivan Provedel dallo Spezia), poi un centrocampista (Matias Vecino in pole position) e un terzino sinistro col sogno Emerson Palmieri del Chelsea.