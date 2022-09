AD Sassuolo: “Raspadori? Non volevamo cederlo, ma abbiamo capito il suo desiderio”

Così l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di SassuoloNews.it quest'oggi

"Tra domani e dopodomani farà gli esami ma pensiamo possa rientrare tra un mese". Così l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di SassuoloNews.it quest'oggi, circa il rientro di Domenico Berardi in squadra.

Quanto è stata difficile la trattativa per Laurientè?

"A noi Laurientè interessava perché abbiamo Traore infortunato, che riprenderà tra un mesetto circa. Varie società volevano Laurientè, abbiamo trattato a lungo con il presidente, una persona non semplice sotto questo aspetto, alla fine abbiamo trovato il giusto equilibrio ed è stata importante la volontà del giocatore che voleva il Sassuolo"

Quanto è dispiaciuto dalla partenza di Raspadori che era diverso dagli altri essendo ambassador del progetto Generazione S e anche prodotto del vivaio neroverde?

"Molto. Non volevamo cedere Raspadori quest'anno perché crediamo abbia margini importanti però abbiamo capito il suo desiderio e abbiamo accettato. Dispiace perché lui è ambassador del progetto Generazione S, siamo legati ancora a lui ma come siamo convinti che il Sassuolo se lo porterà ancora nel cuore".

Si parla anche del rinnovo di Dionisi: ne avete parlato?

"No, non ne abbiamo ancora parlato perché dovevamo portare a termine il vero calciomercato ma mister Dionisi è un punto fermo, non c'è alcun tipo di dubbio, siamo non contenti ma di più del lavoro che sta facendo".