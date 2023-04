Adani smaschera Allegri: "Rosa più forte, mai in testa alla classifica e con lui non è cresciuta"

Lele Adani ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport parlando della volata Champions League

Lele Adani ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport parlando della volata Champions League con particolare attenzione alla Juventus: "Insieme all'Inter è la squadra più forte e attrezzata della Serie A. Per calendario e valore della rosa mi sbilancerei dicendo che centrerà un posto tra le prime 4. Ovviamente sempre tenendo conto dell'incertezza sul fronte della giustizia sportiva e dell'Uefa.

I tre ko di fila? È vero, in questi due anni di gestione Allegri poi è cresciuta poco o nulla. Ma stiamo parlando di una squadra piena zeppa di campioni che nel momento decisivo hanno l'abitudine e la mentalità per stare sul pezzo. Dopodiché, la Juve nelle ultime 69 giornate è stata in testa solo una volta, alla prima giornata di questa stagione. Il percorso in Italia è stato deludente, comunque vada a finire".