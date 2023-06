Ag. Amrabat saluta la Fiorentina: "Vuole andare a giocare in Spagna"

Dopo due anni e mezzo a Firenze, Sofyan Amrabat è voglioso di intraprendere una nuova avventura dopo esser già stato molto vicino al Barcellona

Dopo due anni e mezzo a Firenze, Sofyan Amrabat è voglioso di intraprendere una nuova avventura dopo esser già stato molto vicino al Barcellona lo scorso gennaio. A dichiararlo, in una intervista rilasciata a ESPN, il suo fratello-agente Nordin Amrabat: "Futuro al West Ham? No, Sofyan non andrà al West Ham - ha detto -. La sua volontà è quella di trasferirsi in Spagna. Il Barcellona è in cima alla sua lista ed è uno dei primi obiettivi del Barça, ma tutti noi conosciamo la loro situazione finanziaria. Detto ciò, ci sono molti altri club interessati”.