Ag. Lautaro fa tremare i tifosi dell'Inter: "Non c'è accordo sul rinnovo"

Su Radio Sportiva è intervenuto Alejandro Camano il procuratore di Lautaro Martinez

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Su Radio Sportiva è intervenuto Alejandro Camano il procuratore di Lautaro Martinez: tanti spunti, dal momento magico dell'attaccante argentino (“uno dei due migliori centravanti d'Europa”) alle trattative per il rinnovo di contratto, su cui “per ora non c'è ancora accordo”.

Camano per Lautaro è un periodo d'oro. E' capitano dell'Inter vice-campione d'Europa e al momento in lotta per vincere la serie A di cui è capocannoniere: è arrivato alla piena maturità, al momento di apice della sua carriera?

“Lautaro è importante nel calcio italiano ed europeo, oggi credo che con Haaland siano i migliori due centravanti d'Europa: lui e l'Inter sono migliorati tanto, è la seconda squadra d'Europa arrivata a un livello calcistico incredibile, siamo molto felici".

Si parla tanto di rinnovo di contratto, l'Inter da tempo fa sapere di essere molto fiduciosa: a che punto siamo per il prolungamento?

"Lautaro è a livelli altissimi, poi trovare un accordo non è facile, ci sono tanti aspetti di cui discutere. Oggi non c'è ancora un accordo reale, così stiamo tranquilli e parliamo con l'Inter con costanza. Ora l'importante è la squadra, il momento, e lui è felice. Lautaro è arrivato che era un ragazzo ed cresciuto tanto: oggi è un giocatore fatto, è il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c'è tanto tempo per parlare, però trattiamo. Oggi il focus è sul fare alla grande in serie A e in Champions”.