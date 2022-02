Ag. Radu contro Handanovic: "Vuole giocare sempre lui, è antisportivo!"

Oscar Damiani, agente di Radu, ha parlato a Tuttosport lamentandosi per le scelte di Inzaghi: "Stimo Handanovic, è un grande portiere. Ma penso che avrebbe potuto lasciare spazio al suo secondo. E non comportarsi come con Padelli, con cui era successa la stessa cosa. Vuol giocare sempre, da ex calciatore non lo capisco. Il suo mi pare un atteggiamento, tra virgolette, fuori dalla sportività. Onana? Non mi sembra un fenomeno, si è visto in Coppa d'Africa".