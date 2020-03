Ag. Rugani: "Ha avuto solo un po di febbre. I medici diranno quando finire la quarantena"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, uno dei calciatori positivi al Coronavirus: "Questione tampone Rugani? L’importante è che il ragazzo stia bene. Sento Daniele tutti i giorni, ha avuto solo qualche linea di febbre, da allora nessun altro sintomo. Sta facendo un po’ di allenamento a casa. Quando è successo il tutto, è stato molto responsabile: aveva avuto solo decimi e per poco tempo, ed era pronto anche ad allenarsi, ma lo ha comunicato alla società e gli è stato fatto il tampone".

GUARIGIONE - "L’iter dovrebbe essere questo: i medici decideranno quando sarà finita la sua quarantena, tra le due e le tre settimane, precisamente non saprei perché non sono un medico. Dopodiché faranno ulteriori controlli e infine il tampone per decretare se il ragazzo è negativo".