Ag. Rugani: "Sta bene, quarantena durata tanto ma ha avuto solo qualche linea di febbre"

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Daniele sta bene, ha avuto solo qualche linea di febbre i primi giorni poi è durata tanto. Dopo le prime due settimane si è voluta allungare la quarantena per avere la certezza del fuori contagio che è arrivata ad aprile, è stata lunga. Ha cercato di fare qualcosa per allenarsi. Lui non ha mai avuto sintomi, in questo momento sta bene".