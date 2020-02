Ag. Sepe: "Visite mediche top, in un mese tornerà in campo! Pensavamo dovesse operarsi..."

“Visti i primi controlli, pensavamo che Luigi dovesse operarsi. Invece ieri ha fatto una visita di controllo in Finlandia che ha dato esito molto più positivo". Sorride e non potrebbe essere altrimenti, Mario Giuffredi, agente del portiere del Parma Luigi Sepe. Perché alla luce dell’ultima visita medica Sepe potrà presto tornare in campo. “Se tutto andrà come da programma - dice Giuffredi a TuttoMercatoWeb - Luigi in un mese sarà in campo per continuare quanto di buono ha fatto con la maglia gialloblù”. Il calvario volge al termine, Sepe è pronto a riprendere da dove aveva lasciato...