Ag. Thiago Motta: "Nessuno poteva ipotizzare la Champions a inizio anno"

“Se mi avessero detto che ci fosse stata una qualificazione in Europa avrei risposto che non era ipotizzabile da nessuno". A parlare è Alessandro Canovi, che la favola del Bologna la vive decisamente da vicino. Figlio di Dario, tra i decani degli agenti italiani nonché "padre" calcistico di Thiago Motta, Canovi conosce e segue fin dalla prima ora l'allenatore del Bologna, che ieri ha staccato aritmeticamente il pass per la prossima edizione della Champions League. Un traguardo, appunto, inimmaginabile a inizio campionato.

Un'impresa che ha tanti artefici, ma che vede nell'ex centrocampista italo-brasiliano un grandissimo protagonista. Nell'intervista realizzata nell'a tu per tu su TuttoMercatoWeb, Canovi ne parla così: "I calciatori, Thiago, sono stati di un livello indefinibile. Trovare aggettivi è difficile. È la prova che lavorando bene si possono ottenere grandi risultati. Meritocrazia. Quest’annata è talmente bella che chissà cosa avrebbe tirato fuori il maestro Lucio Dalla”.