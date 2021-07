Agnelli accoglie Allegri alla Juve: "Ha la credibilità per scrivere un nuovo capitolo"

"Non ho grandi aggiornamenti sui temi di attualità quindi non vi tedierò, oggi la giornata è interamente dedicata al nostro nuovo allenatore. Superfluo che mi dilunghi a elencare il palmares di Max, tra i quali la serie di Scudetti con noi, praticamente insuperabile". Parla così Andrea Agnelli, presidente della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Massimiliano Allegri: "Max e la Juve non sono tornati insieme per amicizia, che pure esiste: Max è l'allenatore della Juventus oggi e per i prossimi quattro anni perché pensiamo che lui e la nuova dirigenza possano agire nel solco della tradizione bianconera. Max è tornato per questo, noi guardiamo solo al futuro. Ha la credibilità per scrivere un capitolo completamente nuovo, l'obiettivo è arrivare competitivi in tutte le competizioni in Primavera".