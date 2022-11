Agnelli in Senato dopo le dimissioni: "Dico dal 2019 che il sistema non funziona e va cambiato"

Andrea Agnelli, oramai ex presidente della Juventus dopo le dimissioni di lunedì sera, nella giornata di oggi si è presentato a Roma, in Senato

Andrea Agnelli, oramai ex presidente della Juventus dopo le dimissioni di lunedì sera, nella giornata di oggi si è presentato a Roma, in Senato, al fianco dell'ad della Superlega Bernd Reichart per presenziare ad un evento precedentemente fissato con lo Juventus Club Parlamento, associazione di cui fanno parte, fra gli altri, Francesco Boccia, Guido Crosetto, Giancarlo Giorgetti. In quell'occasione, Agnelli ha così commentato: "La scelta - avrebbe detto Agnelli come riporta l'Ansa - è stata presa di comune accordo con John Elkann. Resto il primo tifoso della Juventus e questa cosa non cambia nulla per programmi e obiettivi di squadra, una formazione all'altezza che può vincere qualsiasi cosa".