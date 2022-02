AIC, Caprari miglior giocatore di gennaio: "Tra gli attaccanti esterni top del campionato"

E' Gianluca Caprari, attaccante dell'Hellas Verona, il giocatore del mese di gennaio secondo l'AIC. Ecco il post social: "A gennaio 2022 Caprari ha segnato 4 gol nelle tre vittorie dell’Hellas Verona in campionato (con in mezzo il passaggio a vuoto difficile da spiegare in casa con la Salernitana) e ha convinto così i suoi colleghi a votarlo come miglior giocatore del mese AIC, una piccola consolazione dopo la mancata convocazione in Nazionale. In totale ha già segnato 8 gol e realizzato 5 assist (ha fatto meglio solo nella stagione 2015-16 con il Pescara: 13 gol e 12 assist) e può dire di aver compiuto la missione impossibile di sostituire Zaccagni, finito alla Lazio di Sarri dopo una stagione ad altissimo livello. Caprari ha speso parole al miele per la società scaligera, che potrà riscattarlo per poco più di quattro milioni quest’estate, e per Igor Tudor che lo allena".