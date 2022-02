Al 45' Fiorentina avanti contro lo Spezia per 1-0: Piatek sbaglia il rigore e poi rimedia

La Fiorentina chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 con gol di Piatek, il primo in A da quando è tornato in Italia a gennaio. Poche emozioni da segnalare nel corso del primo tempo con le due squadre che risultano molte attente in difesa e altrettanto imprecise in avanti. La Fiorentina ha l'occasione più importante quando Nico Gonzalez al 15' conquista un calcio di rigore a causa di un intervento scomposto da parte di Sala: sul dischetto si presenta Piatekche però colpisce il palo. Per la viola è il terzo rigore di fila sbagliato in Serie A. La Fiorentina mantiene il possesso del campo per tutto il corso della prima frazione, ed è ancora Piatekpericoloso su assist di Nico Gonzalez, ma il suo tiro viene deviato. Al 42' poi arriva la svolta del primo tempo, con Odriozola che conquista palla per poi servire Maleh sulla sinistra: cross al centro molto tagliato, velo dello stesso spagnolo e gol da pochi passi di Piatek che si sblocca anche in Serie A. Reazione immediata dello Spezia che però non riesce a trovare l'azione giusta per mettere in difficoltà i bianconeri.