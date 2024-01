Al Franchi "Odio Napoli" e striscioni contro Nardella. Ecco il motivo

La curve Fiesole dello Stadio Artemio Franchi non è nuova a cori anti-Napoli. Anche oggi si sono esibiti con i soliti cori "Odio Napoli", ma non solo

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

La curve Fiesole dello Stadio Artemio Franchi non è nuova a cori anti-Napoli. Anche oggi si sono esibiti con i soliti cori "Odio Napoli", ma non solo.

La contestazione era indirizzata verso il sindaco Nardella, poiché la Fiorentina non saprà ancora dove giocherà la prossima stagione, poiché ci sono dei ritardi imprevisti per la restaurazione del Franchi. La contestazione è avvenuta anche attraverso degli striscioni: "Firenze e Fiorentina connubio per l'eternità, non sarà un napoletano a mandarci via dalla nostra città". "Nardella, tranquillo, alla copertura ci s'è pensato noi". Striscioni che fanno riferimento anche all'ipotesi di far giocare la squadra ad Empoli.