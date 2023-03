Al Milan non basta un rigore inventato, sbagliato e fatto ripetere: al 45' Udinese avanti 2-1

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Girandola di emozioni fra Udinese e Milan con i friulani avanti 2-1. Folle il finale di frazione, con due reti segnate e un'espulsione. Milan che per la prima mezz'ora è poca cosa. C'è una punizione di Ibrahimovic alta di poco, per il resto squadra che non sfonda con un'Udinese ben disposta in campo. Leao, che ha il compito di agire vicino allo svedese, fatica. Toglierlo dalla fascia sembra averlo intristito. Brahim prova ad avere qualche guizzo, si accende a tratti ma la difesa regge bene.