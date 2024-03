Al Torino basta Sanabria. 1-0 al Monza e sorpasso: il Napoli è a un passo

GIOVANILI OBARETIN SI RACCONTA: "RRAHMANI E JUAN JESUS MI HANNO AIUTATO. SUL RITIRO CON GARCIA..." Nosa Obaretin, difensore del Trento in prestito dal Napoli, si è raccontato ai microfoni de La Casa di C. Di seguito un estratto dell'intervista Nosa Obaretin, difensore del Trento in prestito dal Napoli, si è raccontato ai microfoni de La Casa di C. Di seguito un estratto dell'intervista LE ALTRE DI A LAZIO-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI: TUDOR RIVOLUZIONA SUBITO TUTTO La prima volta non si scorda mai. Igor Tudor fa il suo esordio sulla panchina della Lazio affrontando un pezzo del suo passato, la Juventus. È la sfida tra due formazioni che sono arrivate alla sosta in grande difficoltà, tra risultati altalenanti e qualche... La prima volta non si scorda mai. Igor Tudor fa il suo esordio sulla panchina della Lazio affrontando un pezzo del suo passato, la Juventus. È la sfida tra due formazioni che sono arrivate alla sosta in grande difficoltà, tra risultati altalenanti e qualche...