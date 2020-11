Albertini su Napoli-Milan: "Chi vincerà andrà più forte verso lo Scudetto"

Demetrio Albertini ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista di Napoli-Milan.

Se esiste una favorita: "No, ma forse il Napoli perché gioca in casa. Sarà la partita della consapevolezza, chi vincerà consoliderà il proprio percorso e andrà più forte verso il cammino dello Scudetto".

Sul Milan di Sacchi e sulle sfide contro il Napoli: "In quel momento lì la cosa più bella è che hanno rivoluzionato tutti i pronostici. Era un Milan che non arrivava da una grande stagione, ma poi hanno vinto lo scudetto e l’anno dopo la Champions League. Non sarà una cosa semplice per nessuno da ripetere".

Su Gattuso: “Non si può dire che Rino da calciatore fosse fantasioso, ma lo contraddistingueva la generosità. Questo si può vederlo anche nel Rino allenatore e nel suo Napoli, che sta giocando bene e con tanta generosità".